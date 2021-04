Leipzig po zmagi za Bayernom zaostaja sedem točk

Stuttgart je že v 14. minuti ostal brez izključenega Naouirouja Ahamade, številčno prednost pa so domači, ki so pričakovano prevladovali, imeli pa so tudi kar 24 strelov, izkoristili v drugem polčasu. Najprej je v 46. minuti po podaji Danija Olma zadel Amadou Haidara, v 67. pa je Emil Forsberg unovčil še strel z bele pike. Kevin Kampl je odigral vso tekmo, trikrat je streljal na vrata Stuttgarta, izkazal se je tudi v točnosti podaj (94 odstotkov).

Že v petek je Köln v gosteh premagal Ausgburg s 3 : 2, v soboto je vodilni Bayern izgubil v Mainzu z 1 : 2, Union Berlin je premagal Werder s 3 : 1, Freiburg in Hoffenheim sta se razšla z 1 : 1, Wolfsburg je doma izgubil proti Borussii Dortmund z 0 : 2, Bayer pa je s 3 : 1 odpravil Eintracht Frankfurt.

Na lestvici ima na vrhu Bayern 71 točk, Leipzig jih ima zdaj 64, tretji je Wolfsburg s 57, četrti Eintracht s 56, peti pa Dortmund s 55 točkami.