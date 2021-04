Leipzig hitro našel zamenjavo za Nagelsmanna

Pri Leipzigu novice še niso uradno potrdili, a naj bi bil prestop trenerja Jesseja Marscha z avstrijskim Salzburgom, kjer ima pogodbo zdaj, že dogovorjen, poročata časnika Kicker in Bild. Marsch je bil na seznamu želja v Leipzigu od trenutka, ko se je za Juliana Nagelsmanna začel zanimati Bayern München. Potem ko je slednji v torek tudi uradno potrdil selitev na Bavarsko, pa je po mnenju medijev vse skupaj le logično nadaljevanje. Sicer je 47-letni Američan Marsch iz Wisconsina nekdanji nogometaš, ki je največ tekem igral čez lužo, v ameriški profesionalni ligi MLS. Odigral je tudi dve tekmi za ameriško reprezentanco, nato je bil tudi trener Montreala in New Yorka, od leta 2019 pa je trener pri Salzburgu.

Nagelsmann bo Bayern prevzel 1. julija letos, pogodba pa je petletna, do junija 2026. Kot poročajo nemški časniki, bo Leipzig deležen tudi rekordne odškodnine, kar se tiče trenerjev v Evropi. Bayern naj bi za prestop plačal med 20 in 30 milijoni evrov. Dosedanji trener Bayerna Hansi Flick je sam izrazil željo, da predčasno prekine pogodbo s klubom in naj bi po evropskem prvenstvu prevzel "vajeti" nemške reprezentance.