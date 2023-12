Šešku 13 minut ob zmagi Leipziga

V Nemčiji je sneženje poseglo v spored s prestavitvijo obračuna med Bayernom in Unionom iz Berlina, ostale popoldanske dvoboje pa so vendarle odigrali. Leipzig je v enem od teh s težavami prišel do treh točk proti novincu Heidenheimu. Čeprav so ves čas prevladovali, si priigrali ogromno strelov, so do zadnjih minut trepetali za poln izkupiček.