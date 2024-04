Šeško z novim golom tlakoval pot k zmagi Leipziga

Slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško je vnovič meril v polno. Slovenec je v 30. krogu nemške Bundeslige poskrbel za vodstvo Leipziga na gostovanju pri Heidenheimu. To je bil zanj deseti ligaški zadetek, skupno pa jih je v vseh tekmovanjih doslej v sezoni zabil 14. Nepopustljivi gostitelji so v nadaljevanju sicer izenačili, a so imeli zadnjo besedo rdeči biki. Gol za zmago je v sodnikovem podaljšku dosegel Belgijec Lois Openda (1:2).