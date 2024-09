Šeško in druščina prekinili serijo neporaženosti Bayerja

Borussia Dortmund in Stuttgart sta v drugem krogu nemškega državnega nogometnega prvenstva zabeležila le po točko. Prva je v gosteh odigrala remi brez zadetkov proti Werderju iz Bremna, Stuttgart pa je v zadnjih minutah ostal brez vseh treh točk in na domači zelenici posledično le remiziral proti Mainzu (3:3).

Bayer Leverkusen - Red Bull Leipzig

Leipzig, za katerega igrata slovenska nogometaša Benjamin Šeško in Kevin Kampl, je v drugem krogu nemškega državnega prvenstva prekinil niz neporaženosti Bayerja iz Leverkusna in zmagal s 3:2. Nemški prvaki so tako doživeli prvi poraz po 35 ligaških tekmah, potem ko so minulo sezono končali brez poraza in to tekmovalno obdobje začeli z zmago. Pri dveh od treh golih gostov sta sodelovala tudi oba Slovenca. Šeško je imel še pred tem v 33. minuti na glavi vodstvo, a je iz ugodnega položaja zgrešil.

Kevin Kampl in Loisa Openda

Kazen je sledila v 39. minuti, ko je po desni strani v kazenski prostor prodrl Jeremie Frimpong, nato preigral svojega čuvaja in premagal še vratarja Petra Gulacsija. V 45. minuti so nemški prvaki povsem izigrali obrambo Leipziga, akcijo pa je za 2:0 zaključil Alex Grimaldo. Kampl je v sedmi minuti sodnikovega dodatka v prvem polčasu vlil upanje Leipzigu. Z glavo je povsem sam in neoviran premagal vratarja Mateja Kovarja. Šeško, ki je igral do 67. minute, je nato sodeloval pri golu v 57. minuti, ko je z globinsko podajo zaposlil Loisa Opendo, ta pa je premagal domačega vratarja. Leipzig je do popolnega preobrata prišel v 80. minuti, ko je še drugič na tekmi zadel Openda. Nekaj priložnosti za izenačenje so varovanci Xabija Alonsa še imeli, a je bil v vratih zanesljiv Gulacsi.

Werder Bremen vs Borussia Dortmund

Dortmundčani so se iz Bremna tokrat vrnili le z eno točko. Čeprav so imeli nekoliko več od igre, pa zadeli niso, za nameček pa je v 73. minuti drugi rumeni karton prejel Nico Schlotterbeck. S točko bo še bolj razočaran Stuttgart, lani drugouvrščeni v nemškem prvenstvu. Proti Mainzu je vodil že z 2:0 po golih Enza Millota (8. minuta) in Jamieja Lewelinga (15.), še pred polčasom pa je z bele pike izid znižal Nadiem Amiri (43.). V drugem polčasu so gosti v 62. izenačili prek Jonathana Burkardta, istemu igralcu pa so 11 minut kasneje razveljavili zadetek zaradi prepovedanega položaja. V 88. minuti je nato za novo vodstvo domačih zadel Fabian Rieder, a je veselje trajalo le do četrte minute sodnikovega dodatka, ko je za delitev točk poskrbel Maxim Leitsch. Na preostalih tekmah sta gostujoči zmagi vknjižila Borussia Mönchengladbach in Wolfsburg. Prva je bila z 2:0 boljša od Bochuma, drugi pa je z enakim rezultatom premagal Holstein Kiel. Eintracht Frankfurt je bil s 3:1 boljši od Hoffenheima. Izidi, 2. krog:

Union Berlin - St. Pauli 1:0 (1:0)

Hollerbach 34. Bochum - Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:0)

Kleindienst 67., Honorat 78. Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 3:1 (2:0)

Ekitike 24., Larsson 33., Marmoush 56.; Kramarić 54. Holstein Kiel - Wolfsburg 0:2 (0:2)

Arnold 27., Bournauw 30. Stuttgart - Mainz 3:3 (2:0)

Millot 8., Leweling 15., Rieder 88.; Amiri 43./11-m, Burkardt 62., Leitsch 94. Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:0

RK: Schlotterbeck 87./Borussia (D)