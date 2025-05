Bayern do preobrata, a Leipzig uspel zamakniti slavje Bavarcev

Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla je za vsaj en dan zamaknil proslavljanje naslova državnih prvakov nogometašev münchenskega Bayerna. Domači so prvi zatresli mrežo z golom Šeška, po prvem polčasu so vodili celo z 2:0, vendar so Bavarci v le dveh minutah uspeli izenačiti. V 83. minuti so se celo znašli v vodstvu, vendar so domači v izdihljajih tekme uspeli iztržiti remi.