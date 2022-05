Leipzigu loterija enajstmetrovk za slavje v nemškem pokalu

Nogometaši Leipziga so nemški pokalni prvaki, potem ko so v finalu v Berlinu po enajstmetrovkah premagali Freiburg. Po rednem delu in podaljških je bil izid 1:1, pri strelih z bele pike pa so zmagovalci zadeli štirikrat, poraženci pa le dvakrat. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za zmagovalce igral do 69. minute.

Na tekmi je povedel Freiburg v 19. minuti z golom Maximiliana Eggesteina. Po izključitvi Marcela Halstenberga v 57. minuti je Leipzig igral z igralcem manj, toda v 76. minuti je izenačil, strelec je bil Christopher Nkunku. Ta izid je zdržal vse do konca, tako da so sledile enajstmetrovke, pri katerih je Leipzig, ki je prišel do svoje prve velike lovorike, zadel vse štiri prve strele, medtem ko je Freiburg dva od štirih zgrešil (Christian Gunter, Ermedin Demirović). Velja omeniti, da je Kevin Kampl v 119. minuti, ko je bil že na klopi, dobil drugi rumeni karton in posledično rdečega. Statistika finalnega obračuna: Freiburg vs. Leipzig FOTO: Sofascore.com Nemški pokal, finale, izid:

Freiburg - Leipzig 2:4* (1:0, 1:1) Opomba:

* - po izvajanju enajstmetrovk