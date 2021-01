Leizpig podpisal nadarjenega Nemca, Kolašinac se vrača v Schalke

Nemški nogometni prvoligaš RB Leipzig s Kevinom Kamplom je podpisal pogodbo z 18-letnim Joscho Woszom. v klubu so potrdili, da so s sinom nekdanjega nemškega reprezentanta Dariusa Wosza podpisali pogodbo do leta 2024. Sead Kolašinac pa bo do konca sezone 2020/21 kot posojen nogometaš Arsenala igral za Schalke iz Gelsenkirchna.

icon-expand Kevin Kampl je dobil novega soigralca. FOTO: AP Vezni nogometaš, ki velja za enega večjih talentov v Nemčiji, v Leipzigu trenira že pet let. V klubu pa so se odločili, da ga dolgoročno vežejo nase. Jeseni je Joscha Wosz na tekmi s Schalkejem že dobil prvo priložnost tudi v elitni Bundesligi. Bil je tudi na spisku Leipzigovih nogometašev za letošnji zaključni turnir lige prvakov na Portugalskem. V zimskem prestopnem roku se je klub že okrepil z Madžarom Dominikom Szoboszlaijem, za katerega so Salzburgu plačali 20 milijonov evrov, v svojih vrstah pa si ga je trener Julian Nagelsmann želel že poleti. Dogovorjen je tudi prestop branilca zagrebškega Dinama Joška Gvardiola. Kljub ideji, da bi 18-letni hrvaški branilec, ki prav tako sodi med izjemne talente, v Leipzig prišel že pozimi, so se v klubu po pogovorih z Zagrebčani odločili, da se Gvardiol za 18 milijonov evrov v Nemčijo seli šele poleti. Ponesrečena epizoda pri Arsenalu

Sedemindvajsetletni levi branilec je za Schalke igral že med leti 2011 in 2017. Prav v obrambi pa Schalke nujno potrebuje okrepitve. Ekipa iz Gelsenkirchna se krčevito bori za obstanek v nemški eliti. Po 13 odigranih tekmah ima na zadnjem mestu razpredelnice vsega štiri točke in razliko v golih 8:36. Kluba podrobnosti dogovora nista razkrila.