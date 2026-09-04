Lendavčani do zlata vrednih točk proti Radomljam

Nafta je po dveh zaporednih porazih na domačem stadionu pričakala Radomljane, ki jih je sredi tedna zapustil kapetan Andrej Pogačar . Lendavski navijači so se na koncu le veselili, potem ko je Amadej Maroša prispeval levji delež z dvema zadetkoma. Nafta se je z desetimi točkami vsaj začasno prebila v zgornji del lestvice, Radomlje pa s petimi ostajajo na zadnjem mestu.

Lendavčani so odločno začeli in v sedmi minuti zapravili prvo veliko priložnost prek Luke Poredoša, so pa bili pozneje Radomljani več pri žogi, vendar nevarni niso bili. Šele v 29. minuti so prišli do obetavnega zaključnega strela, vendar je poskus Jaše Martinčiča z več kot 20 metrov ustavil Lucas Erjavšek. Martinčič je bil v ugodnem položaju tudi v 37. minuti, a slabo končal obetavno akcijo, v 39. pa mu je domači vratar znova obranil poskus.

V uvodu drugega polčasa pa so v prvem polčasu dokaj nenevarni Lendavčani povedli, ko se je v 51. minuti po lepo izpeljani akciji med strelce vpisal Amadej Maroša po podaji Josipa Ivana Zorice. Toda vodstvo ni dolgo trajalo, Divine Igwe Ikenna je namreč v 53. minuti izenačil s strelom z dobrih desetih metrov po Martinčičevi podaji z leve strani.

Če v prvem delu ni bilo praktično ničesar za videti v napadu, pa je drugi del prinesel povsem drugačno sliko. Maroša je namreč v 56. minuti znova poskrbel za Naftino vodstvo, ko si je lepo priigral prostor za strel v kazenskem prostoru. S tem je zdaj pri šestih zadetkih v ligi v tej sezoni in sam na vrhu strelske lestvice.

Rok Pirtovšek je bil v 59. minuti naslednji, ki je ogrozil Sama Pridgarja v radomeljskih vratih, deset minut pozneje so domači zahtevali enajstmetrovko po padcu Poredoša v kazenskem prostoru, a neuspešno, Radomljani pa na drugi strani za razliko od prvega polčasa niso znali poiskati pravega prostora za zaključni strel.

Zato pa so do novega v 77. minuti prišli gostitelji, Luka Pihler je preigraval v kazenskem prostoru in žogo oddal do Zorice, ki jo je s petih metrov poslal v mrežo za 3:1. V 84. minuti je dvakrat posredoval spet gostujoči čuvaj mreže Pridgar in tako preprečil še višjo zmago domače zasedbe.

Nafta bo v 9. krogu v petek gostoval v Grosupljem, Radomlje pa bodo dva dni pozneje gostile Maribor.