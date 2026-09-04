Lendavčani do zlata vrednih točk proti Radomljam

Nafta je po dveh zaporednih porazih na domačem stadionu pričakala Radomljane, ki jih je sredi tedna zapustil kapetan Andrej Pogačar. Lendavski navijači so se na koncu le veselili, potem ko je Amadej Maroša prispeval levji delež z dvema zadetkoma. Nafta se je z desetimi točkami vsaj začasno prebila v zgornji del lestvice, Radomlje pa s petimi ostajajo na zadnjem mestu.
Lendavčani so odločno začeli in v sedmi minuti zapravili prvo veliko priložnost prek Luke Poredoša, so pa bili pozneje Radomljani več pri žogi, vendar nevarni niso bili. Šele v 29. minuti so prišli do obetavnega zaključnega strela, vendar je poskus Jaše Martinčiča z več kot 20 metrov ustavil Lucas Erjavšek. Martinčič je bil v ugodnem položaju tudi v 37. minuti, a slabo končal obetavno akcijo, v 39. pa mu je domači vratar znova obranil poskus.
V uvodu drugega polčasa pa so v prvem polčasu dokaj nenevarni Lendavčani povedli, ko se je v 51. minuti po lepo izpeljani akciji med strelce vpisal Amadej Maroša po podaji Josipa Ivana Zorice. Toda vodstvo ni dolgo trajalo, Divine Igwe Ikenna je namreč v 53. minuti izenačil s strelom z dobrih desetih metrov po Martinčičevi podaji z leve strani.
Če v prvem delu ni bilo praktično ničesar za videti v napadu, pa je drugi del prinesel povsem drugačno sliko. Maroša je namreč v 56. minuti znova poskrbel za Naftino vodstvo, ko si je lepo priigral prostor za strel v kazenskem prostoru. S tem je zdaj pri šestih zadetkih v ligi v tej sezoni in sam na vrhu strelske lestvice.
Rok Pirtovšek je bil v 59. minuti naslednji, ki je ogrozil Sama Pridgarja v radomeljskih vratih, deset minut pozneje so domači zahtevali enajstmetrovko po padcu Poredoša v kazenskem prostoru, a neuspešno, Radomljani pa na drugi strani za razliko od prvega polčasa niso znali poiskati pravega prostora za zaključni strel.
Zato pa so do novega v 77. minuti prišli gostitelji, Luka Pihler je preigraval v kazenskem prostoru in žogo oddal do Zorice, ki jo je s petih metrov poslal v mrežo za 3:1. V 84. minuti je dvakrat posredoval spet gostujoči čuvaj mreže Pridgar in tako preprečil še višjo zmago domače zasedbe.
Nafta bo v 9. krogu v petek gostoval v Grosupljem, Radomlje pa bodo dva dni pozneje gostile Maribor.
4. september, prva liga, izid:
Nafta - Kalcer Radomlje 3:1 (0:0)
Maroša 51., 56., Zorica 77.; Ikenna 53.
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