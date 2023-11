Lendavčani izločili Celjane, Gorica boljša od Domžal

Koprčani so šele v drugem delu strli odpor Odrancev. Tekmo so odločili v dveh minutah, potem ko sta v 58. in 60. zadela Nardin Mulahusejnović in Timothe Nkada , tretji gol je dosegel Bede Osuji ob koncu tekme. Rogaška je v Ljubljani zmagala šele po podaljšku. Domači so ob koncu tekme povedli, v 85. je zadel Timon Perković , a je že dve minuti zatem izenačil Oliver Kregar . V podaljšku je prvoligaška ekipa le potrdila status favorita z zadetkoma Nejca Gradišarja (99.) in Antonia Majcenića (105.).

Državni in pokalni prvaki, nogometaši Olimpije, so na poti obrambe pokalne lovorike danes preskočili novo oviro. Velenjski drugoligaš je na Kodeljevem klonil z 1:4, v prvem polčasu sta zadela Pedro Lucas in Ivan Posavec , v drugem pa Diogo Pinto z bele točke in Marko Brest . Za Rudar je za znižanje na 1:3 zadel Stian Džumhur .

Tudi Kalcer Radomlje so si zagotovile napredovanje v boju z drugoligaško ekipo. Na gostovanju pri Fužinarju na Ravnah je bilo 2:0 za Radomljane, prvi gol je Luka Cerar dosegel ob koncu prvega dela, zmago je potrdil Madžid Šošić v 81. Poslovili pa so se Domžalčani. V Novi Gorici je po prvem polčasu brez zadetkov domače v vodstvo popeljal Maj Blažič (49.), a je Filip Stuparević poskrbel za izenačenje že šest minut pozneje. Toda domači so dosegli še drugi gol, uspešen je bil Nejc Mevlja v 79., tega zaostanka pa gostom ni uspelo izničiti.

V zadnji današnji tekmi sta se pomerila vodilni ekipi prve in druge lige. Na terenu Nafte so Celjani odlično začeli in že v tretji minuti povedli z golom Edmilsona. To je bil edini zadetek v tem delu, v nadaljevanju pa so domači vse bolj pritiskali in v 85. minuti je Stjepan Oštrek dosegel izenačujoči zadetek. Podaljšek odločitve ni prinesel, tako da so odločali streli z bele točke. Natančni so bili vsi strelci v prvih štirih serijah, potem pa je vratar domačih David Nemeth ubranil strel Denisu Popoviću. Oštrek pa je tudi enajstmetrovko spremenil v gol in prinesel zmago Lendavčanom.