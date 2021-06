Leo Messi zelo blizu podpisu nove pogodbe

Po poročanju The Athletica je Agüero ob odhodu iz Manchester Cityja 60 igralcem in članom strokovnega štaba tega kluba podaril zelo drage ure znamk Hublot in Tag Hauer. Svoj avtomobil Range Rover Evoque pa je preko tombole podaril osebi, zadolženi za opremo klubskih igralcev.

'Leo si zasluži več'

Laporta se zaveda, da bi argentinski zvezdnik drugje lahko zaslužil veliko več, ampak računa na naklonjenost, ki jo Messi čuti do kluba, za katerega igra že od 13. leta starosti."Leo si zasluži veliko več in lahko tudi doseže veliko več. Zaradi njegove želje, da bi bila Barca uspešna, pa verjetno ceni naš trud in si želi z nami nadaljevati svojo pot,"je prepričan Laporta. Španski mediji namigujejo, da je Argentinec pripravljen sprejeti nižjo plačo, da bi ostal, in besede predsednika kluba namigujejo isto: "To ni vprašanje denarja. Gre za ekipni projekt z možnostjo osvajanja vsega. Prej opravimo podpis pogodbe, boljše bo. "