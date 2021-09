Na svoji koži izkusil temno plat nogometa, sedaj z Bravom cilja visoko

Najprej vse super, nato pa ... Na življenje v istoimenskem mestu na zahodu Turčije se je hitro privadil. "Vse je bilo super. Dobro sem opravil priprave. Razmere za trening so neizmerno boljše kot v Sloveniji. Tudi Turčija kot država je odlična, življenje je lepo, hrana je v redu, ljudje so preprosti," pojasnjuje Sever, za katerega so se stvari, čeprav tega še ni slutil, začele spreminjati, ko je v klub tri tedne pred začetkom prvenstva prišel nov športni direktor.

"Vsak nogometaš si želi enkrat okusiti tujino. Klub je prišel iz tretje v drugo ligo z ambicijami, da bi šel takoj v prvo. Zato sem se tudi odločil za Turčijo. Predstavili so mi res lepo zgodbo, podobno kot v Sežani, ki se je na koncu uresničila," nam je o razlogih za odhod v Maniso povedal Izolan, sicer rojen v Bruslju, kjer so tedaj službovali njegovi starši.

Za njim so v poletnem prestopnem roku prišli še nekateri tuji nogometaši, med drugimi slovenski reprezentant Nino Kouter iz Mure. "Prihajali so novi igralci, ampak to se mene ne tiče. In na koncu se je izkazalo, da so mi že našli zamenjavo."

"To so te temne plati nogometa, ko nisi nič kriv, nič dolžen. O takih zgodbah se veliko bere, ampak dokler nisi ti v tej koži, je vse drugače. Res je nenavadno, da te pripeljejo kot prvega tujca v zgodovini kluba, potem pa ti na dan prve ligaške tekme povedo, da nate ne računajo več."

"Potem sem pretehtal vse možnosti in videl, da tu nimam več prihodnosti, zato smo sporazumno prekinili pogodbo in vrnil sem se v Slovenijo," je nadaljeval nekdanji reprezentant selekcije U21. Med pripravami je zaigral na vseh štirih prijateljskih tekmah, dve je začel tudi v prvi postavi, zato ga je vse skupaj še toliko bolj presenetilo.

"Name to na začetku ni vplivalo. Prvi dan prvenstva smo gostovali v Istanbulu, šel sem tja z ekipo, vse je bilo normalno. Tudi en dan prej sem normalno treniral. Za tekmo pa nisem bil v kadru, to je bil prvi šok. Naslednji dan sem imel sestanek, na katerem mi je športni direktor povedal, da si je trener premislil, da ne računajo več name in naj si najdem nov klub."

Cilji so visoki, a napovedovati ne želi ničesar

Od konca avgusta je bil prost nogometaš, dokler ga niso pred dnevi uradno predstavili pri Bravu. Kaj pa ga je prepričalo, da je podpisal pogodbo z ljubljanskim prvoligašem? "Bravo poznam še iz druge lige, pa potem iz prve. Poznam tudi trenerja (Dejana Grabića, op. a.). Vem, da je to urejen, ambiciozen klub. Želel sem si, da moja kariera ne bi zastala. In mislim, da je Bravo prava sredina. Trenutno so tudi rezultati super. Upam, da bomo to ohranjali naprej, in videli bomo, do kod nas lahko ponese."

Ko je Sever prekinil pogodbo z Maniso, si je želel ostati v tujini, a se mu želja ni uresničila, nad čemer pa ni preveč razočaran: "Osem dni pred koncem prestopnega roka so mi povedali, da name ne računajo več. Bil sem prost igralec, ampak ekipe so bile že popolne. Mislim, da je slovenska liga za mladega igralca dobra izbira."

Poleg tega gre Bravu na začetku te sezone zares odlično. Po desetih krogih, v katerih je le enkrat izgubil, je pri 19 točkah ter si s Koprom in Olimpijo celo deli prvo mesto. "Ekipi sem se priključil šele v ponedeljek, a so me sprejeli zares izvrstno. Ekipa je mlada in ambiciozna, upamo na najvišja mesta," visokih ciljev ne skriva 23-letnik, ki je za Tabor v prvi ligi zbral 68 nastopov in osem zadetkov.

Tujina mu še vedno diši

Na vprašanje, ali si želi v prihodnosti zopet okusiti slast igranja v tujini, pa je brez obotavljanja odvrnil z "da, zagotovo". Turška lekcija ga torej ni odvrnila od tistega, o čemer sanjajo nemara vsi mladi nogometaši, vendar bo zaradi nje v prihodnje previdnejši.

"Zdaj je bila moja prioriteta to, da se čim prej vrnem na igrišče in začnem igrati, ker tekem – razen prijateljskih – sploh nisem imel. Po takšni izkušnji bom gotovo bolj zadržan kot prej, ampak saj pravim, to je nogomet," je zaključil zgovorni Sever.