Leonardo: Cavani zapušča PSG in Atleti so poslali ponudbo. Prenizka je

Edinson Cavani je vse od poletja 2013 član PSG, v vrste katerega je za 64,5 milijona evrov prestopil iz Napolija. Trenutno poškodovani napadalec je po besedah Leonardak njemu prišel s prošnjo, da želi zapustiti klub. To mu bodo tudi omogočili. "Vedno smo dejali, da bi radi, da Cavani ostane pri nas. Zdaj nas je prosil, ali lahko zapusti klub," je ob tem dejal Leonardo in dodal: "Nadzorujemo razmere. Atletico Madrid je na naš naslov poslal ponudbo, ki pa ne predstavlja realne vrednosti nogometaša. Bomo videli, kako se bo razpletlo v naslednjih dneh. Cavanija bomo poslušali, saj do njega gojimo ogromno mero spoštovanja."

Urugvajec je za PSG v vseh tekmovanjih na 293 tekmah zabil 198 golov, pred tem pa je igral v Serii A za Napoli in Palermo.