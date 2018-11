Real razmišlja tudi o trenerju iz Barcelone, nova košarica Pochettina

V skladu s pravili La Lige je lahko Solari na trenutni funkciji zgolj še nekaj dni, do prihajajočega reprezentančnega premora, tako da bo moral predsednik Florentino Perez s sodelavci v kratkem sporočiti, če bo Argentinec člane vodil do konca sezone ali pa bo po koncu zadnjih tekem skupinskega dela Lige narodov Real v naslednje bitke popeljal nov obraz.

Na seznamu tudi Conte, Martinez in Pochettino Vse od poloma na "El Clasicu" proti Barceloni (5:1) člansko moštvo vodil nekdanji vezist kluba in trener B-ekipe Santiago Solari , ki pa je zaenkrat zgolj vršilec dolžnosti glavnega trenerja. Real je pod Solarijevim vodstvom vknjižil dve zmagi: s 4:0 je najprej v gosteh premagal nižjeligaša Melillo v španskem pokalu, nato pa s precej več težavami še Real Valladolid na domači zelenici v prvenstvu (2:0).

Leonardo Jardim je med kandidati za mesto glavnega trenerja članske ekipe madridskega Reala , poroča ESPN. Tako je ameriškemu mediju potrdil vir blizu nekdanjega trenerja Brage in AS Monaca , ki je kmalu po začet ku aktualne sezone zapustil vrste francoskega prvoligaša, s katerim je leta 2017 osvojil državni naslov.

Perez naj bi poleg Jardima na svojem seznamu imel še nekdanjega trenerja Juventusa in Chelseaja Antonia Conteja, belgijskega selektorja Roberta Martinezain Tottenhamovega stratega Mauricia Pochettina. Jardim, ki se je portugalskim staršem sicer rodil v venezuelski Barceloni, se je še kot otrok preselil na Portugalsko in tam že zelo zgodaj začel s trenersko kariero na polprofesionalni ravni, od večjih portugalskih klubov je vodil Beiro Mar, Brago in lizbonski Sporting, medtem ko je pri grškem Olympiakosu zdržal pol leta.