Leonardo: Madrid mora biti kaznovan

Real Madrid ne skriva želje in si že dlje časa prizadeva za nakup mladega francoskega napadalca in zvezdnika PSG-ja Kyliana Mbappeja. Čeprav naj bi v Madridu to novico zanikali, pa je dejstvo, da saga traja že kakšni dve leti. "To je treba kaznovati," je bil jasen Leonardo. "Vidim pomanjkanje spoštovanja do Mbappeja. Ni običajen igralec, je eden najboljših na svetu. Trener, upravni odbor in igralci Reala so govorili o Kylianu ... Mislim, da je to del njihovega načrta. Ni spoštljiv," je nadaljeval.