Leonardo o prihodnosti Mbappeja: Ničesar ne morem obljubiti

V drugem delu obširnega intervjuja za Le Parisien je športni direktor Paris Saint Germaina Leonardo med drugim odgovarjal tudi na vprašanja o (vprašljivi) prihodnosti enega največjih talentov svetovnega nogometa Kyliana Mbappeja, ki se to poletje spogleduje z odhodom k madridskemu Realu.



Ni skrivnost, da si ga v vrstah 13-kratnih evropskih klubskih prvakov želi praktično vsak. Začenši od trenerja povratnika na klop galaktikov Zinedina Zidana pa vse do predsednika Florentina Pereza, toda po Leonardovih besedah prodaja nekdanjega člana Monaca, v čigar dresu je blestel v sezoni 2016/17, ne pride v poštev. "Ko ste me v prvem delu intervjuja vprašali o prihodnosti Neymarja v vrstah PSG-ja, sem vam odkrito povedal, da so vrata za njegov morebiten odhod drugam odprta. A zgolj v finančnih okvirjih, ki bi zadovoljili vse strani. Kar se pa Mbappeja tiče, so stališča kluba več kot jasna: on je naša prioriteta, okrog katere želimo graditi šampionsko moštvo tudi v prihodnjih sezonah," je o govoricah glede morebitnega odhoda zlatega francoskega reprezentanta povedal Leonardo, ki je v nadaljevanju ponudil svoj pogled o trenutnem stanju.