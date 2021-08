Leonardo: Ponudba je premajhna za igralca, ki ga želiš obdržati v ekipi

Kylian Mbappe, mladi francoski zvezdnik in član pariškega velikana PSG-ja trenutno polni vrstice z želenim prestopom k Realu iz Madrida. Ponudba, ki je prispela na vrata Parižanov, naj bi bila premajhna, kajti PSG si Mbappeja še vedno želi obdržati v svojih vrstah. Sago pa je pokomentiral tudi športni direktor Parižanov Leonardo.

Leonardo, športni direktor PSG-ja, je v sredo spregovoril o prestopu prvega zvezdnika Parižanov, Kyliana Mbappeja. Meni, da je ponudba 160 milijonov evrov premalo za igralca takšnega kova in igralca, ki so ga Parižani želeli na vsak način zadržati. Poleg tega je odnos madridskega kluba označil kot "nespoštljiv". "Naše stališče je bilo vedno takšno, da smo želeli obdržati Kyliana in mu podaljšati pogodbo, ki se izteče junija prihodnje leto," je povedal Brazilec. "Če želi igralec oditi, ga ne bomo zadrževali, ampak bo odšel ali ostal pod našimi pogoji."

Parižani so leta 2017 Monacu za napadalca nakazali 180 milijonov evrov, ves čas so si prizadevali za podpis nove pogodbe. Po prihodu Lionela Messija v Pariz v začetku tega meseca je predsednik kluba Nasser Al Khelaifi dejal, da Mbappe "nima razloga za nič drugega", kot za to, da ostane. In tega ne skrivajo niti Parižani sami. "Naše stališče je še vedno enako, to je bil naš cilj, ki se ni spremenil. "Ta ponudba je zelo daleč od vrednosti Kyliana, celo nižja je od tistega, kar bomo morali plačati Monaku (145 + 35 M €), ker jim še vedno dolgujemo denar. Omenjena ponudba je zagotovo premajhna," je še dodal.

Mbappe je v aktualni sezoni že dosegel gol ter dodal še dve podaji. "Če želi igralec oditi, bo odšel. Ampak vsekakor pod našimi pogoji. To velja tako za Kyliana kot tudi za vse ostale igralce. Če hoče iti, moramo nekaj narediti. Za Kyliana smo naredili vse, kar je v naši moči, tudi ta prestopni rok je bil zasnovan okoli njega. Nikomur ne zapiramo vrat, če hoče oditi," je še povedal Leonardo.

