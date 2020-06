Leonardo potrdil: Cavani in Silva ne bosta nadaljevala v PSG

"Thiago Silva in Edinson Cavani v prihodnji sezoni ne bosta del ekipe. To je uradno. To je bila zelo težka odločitev. Gre za igralca, ki sta zaznamovala zgodovino kluba in sprašuješ še, ali bi moral še malo nadaljevati skupno zgodbo ali je bolje, da se izogneš temu, da bi ostal eno leto predolgo," je povedal Leonardov pogovoru za francoski časopis in v isti sapi dodal: "Skušali ju bomo zadržati do konca avgusta." To pomeni, da si športni direktor PSG-ja Leonardo močno želi, da bi bila del ekipe tudi v avgustovskem nadaljevanju Lige prvakov, kjer se bo ob morebitnih petih menjavah dolga klop ekip še kako poznala."Mogoče delamo napako, ne vem, a popolnega trenutka za slovo ne bo," je še dodal Leonardo. Silvi, ki bo letos dopolnil 36 let, se pogodba izteče konec junija, enako je s Cavanijem. Ta je z 200 goli najboljši strelec Parižanov in je v francosko prestolnico prišel iz Napolija leta 2013 za 64 milijonov evrov.

Leonardo je v istem pogovoru sicer potrdil tudi, da v PSG-ju ne bodo podaljšali pogodb niti zLayvinom Kurzawo,Thomasom Meunierjemin Ericom Maximom Chuopo-Motingom. Vroča roba PSG-ja na poletni tržnici sta tudi Kylian Mbappe in Neymar, tako da se v prihodnji sezoni utegne klop PSG-ja močno spremeniti.