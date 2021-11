Leonardo zanikal govorice: Pochettino ostaja, z Zidanom nismo v pogovorih

Manchester United je sicer že našel novega trenerja, to bo skoraj zagotovo postal nemški strokovnjak Ralf Rangnick , a ta bo imel vlogo začasnega trenerja rdečih vragov, klub bo (predvidoma) vodil le do konca aktualne sezone. Potem ko naj bi prav Zinedine Zidane (prvi) dal košarico rdečim vragom, se je čez noč začelo povezovati Mauricia Pochettina z Unitedom, čeprav ima ta veljavno pogodbo s PSG-jem, s katerim pa mu za zdaj zadeve še niso stekle, tako kot bi si sam želel. Argentinec, ki je v preteklosti uspešno vodil zasedbo Tottenhama, je sicer med tednom dejal, da je srečen v Parizu. "Glede na vse lažne informacije, ki krožijo v javnosti, mislim, da je treba izpostaviti, da je Pochettino zavezan klubu do leta 2023," je še izpostavil Leonardo.

Ker so francoski, angleški in španski mediji hitro našli zamenjavo za Pochettina, to naj bi bil kar Zidane, je Leonardo v pogovoru za AFP želel razčistiti tudi to lažno informacijo. "Zelo spoštujemo Zinedina Zidana za to, kar je storil kot nogometaš in trener, toda lahko vam povem jasno, da z njim nimamo nobenega stika in nismo opravili sestanka z njim," je podčrtal 52-letni brazilski funkcionar v Parizu. "Smešno si je predstavljati, da bi imeli sestanek z Zidanom v velikem pariškem hotelu vsem na očeh," se je govoricam še čudil Leonardo.