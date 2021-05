Leonardo zaprl vrata Pochettinu, ki naj bi že sporočil, da želi oditi

V pogovoru za Europe 1je športni direktor Paris Saint-Germaina, Leonardo, zatrdil, da bo Mauricio Pochettinotudi v sezoni 2021/22 vodil člansko moštvo pariškega nogometnega kolektiva. Vse več je bilo govoric, da želi Pochettino po vsega nekaj mesecih (januarja je nasledil Thomasa Tuchla, ki je našel novo službo pri Chelseaju in z njim v soboto osvojil Ligo prvakov) oditi iz Pariza. Argentinca so povezovali celo s šokantnim povratkom k Tottenhamu, ki po odstavitvi Joseja Mourinha, ta je leta 2019 zamenjal prav Pochettina,išče novega stratega. Nekdanjega trenerja Espanyola in Southamptona po slovesu Zinedina Zidana, ne prvič v karieri, povezujejo tudi s klopjo madridskega Reala.

"Mauricio Pochettino ima še dveletno pogodbo s PSG in zelo smo zadovoljni z njim," je na vprašanjeEurope 1 o prihodnosti Pochettina povedal Leonardo. Pochettino naj bi se v zaključku sezone močno sprl s predsednikom Naserjem Al-Helaifijem, tudi njegov odnos z Leonardom pa naj ne bi bil najboljši. Tudi Tuchel je po besedah svojega pomočnika Zsolta Löwa sicer odšel ravno zaradi nesoglasij z nekoč izvrstnim brazilskim nogometašem.

Francoski mediji so se tudi razpisali o domnevnem razočaranju Pochettina nad delovanjem kluba, kjer naj bi imeli nekateri igralci preveliko moč. Zaradi dejstva, da ga na Pariz veže še dveletna pogodba, bi lahko PSG seveda zahteval zajetno odškodnino. Angleški Daily Mailje sicer poročal, da je Pochettino klubskim veljakom že dejal, da želi oditi.