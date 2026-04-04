'Lepo bi bilo, če bi vsake toliko izkoristili kakšno priložnost'

Liverpoolova sezona se iz tekme v tekmo slabša. V pokalu FA so na polnem Etihadu doživeli pravi polom proti Manchester Cityju. Meščani so Redse razbili in zasluženo premagali s kar 4:0. Znova je najbolj razočarala gostujoča obramba, ki je nekaj zadetkov prejela na skorajda smešen način. O prihodnosti nizozemskega stratega na klopi Liverpoola Arneja Slota je bilo na Otoku prelito že ogromno črnila. S podobnimi predstavami si 47-letnik zagotovo ne dela uslug.
Po pokalni blamaži je bil Slot razočaran predvsem z odnosom, ki so ga pokazali njegovi varovanci: "Glede rezultata me ni treba spraševati, jasno je, da sem nezadovoljen, a še bolj boli način, na katerega smo izgubili. Delati bomo morali na osnovah, ki jih na trenutke izvajamo katastrofalno. Liverpool si preprosto ne more privoščiti, da iz pokala izpade s takšnim rezultatom."
Redse v sredo čaka izredno pomembna prva tekma v četrtfinalu Lige prvakov proti francoskemu PSG-ju. Slot bo moral pred peklenskim gostovanjem v Parizu svojo ekipo dobro pripraviti, podoben debakel se jim v francoski prestolnici seveda ne sme ponoviti, sicer bodo kmalu razblinjene še zadnje sanje o osvojitvi lovorike v letošnji sezoni: "Tekma proti PSG-ju bo nekaj posebnega. Liga prvakov ostaja še naša zadnja možnost za trofejno sezono. Proti nasprotnikom takšnega kova se moramo braniti veliko bolje, kot smo se danes, ko smo v 20 minutah prejeli štiri zadetke. Pomagalo bi tudi, če bi na vsake toliko izkoristili kakšno priložnost. Brez tega proti aktualnim evropskim prvakom nimaš možnosti," se pomembnosti sredinega spektakla zaveda Slot.
V 64. minuti so imeli aktualni angleški prvaki priložnost, da dosežejo vsaj častni zadetek. V domačem kazenskem prostoru je Matheus Nunes nespametno spotaknil Huga Ekitikeja in Redsi so imeli na voljo najstrožjo kazen. Žogo si je pričakovano namestil Mohamed Salah, ki je pred dobrim tednom napovedal svoje slovo od mesta Beatlov po koncu sezone. Egipčan pa je svojo strelsko krizo zgolj poglobil, ko mu je James Trafford ubranil neprepričljiv strel in rezultat ohranil nespremenjen. Slot po porazu krivde ni želel zvaliti na 33-letnika: "Po takšni predstavi se ne želim osredotočati na posameznike. Mohamed je imel nekaj dobrih priložnosti, kar je vedno spodbudno, saj jih takšni igralci ponavadi izkoristijo. Na žalost nas že celotno sezono spremljajo težave pred golom, danes ni bilo nič drugače."
