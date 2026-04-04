'Lepo bi bilo, če bi vsake toliko izkoristili kakšno priložnost'

Liverpoolova sezona se iz tekme v tekmo slabša. V pokalu FA so na polnem Etihadu doživeli pravi polom proti Manchester Cityju. Meščani so Redse razbili in zasluženo premagali s kar 4:0. Znova je najbolj razočarala gostujoča obramba, ki je nekaj zadetkov prejela na skorajda smešen način. O prihodnosti nizozemskega stratega na klopi Liverpoola Arneja Slota je bilo na Otoku prelito že ogromno črnila. S podobnimi predstavami si 47-letnik zagotovo ne dela uslug.

Po pokalni blamaži je bil Slot razočaran predvsem z odnosom, ki so ga pokazali njegovi varovanci: "Glede rezultata me ni treba spraševati, jasno je, da sem nezadovoljen, a še bolj boli način, na katerega smo izgubili. Delati bomo morali na osnovah, ki jih na trenutke izvajamo katastrofalno. Liverpool si preprosto ne more privoščiti, da iz pokala izpade s takšnim rezultatom."