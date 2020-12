Lepotica kroga s šestimi zadetki, a brez zmagovalca

Obe Borussiji remizirali

Dortmundska Borussija je na gostovanje v Frankfurt k tamkajšnjemu Eintrachtu prispela brez nekaj standardnih članov začetne enajsterice. Med njimi denimo ni bilo izstopajočega norveškega napadalca Erlinga Haalanda, ki ga je v konici napada tokrat zamenjal Brandt. Polega Haalanda strateg rumeno-črnih Lucien Favreni mogel računati še na oba bočna branilca Meunierja in Guerreira ter osrednjega branilca Akanjija. Kar se je tudi odrazilo na samem igrišču, kjer je bil Eintracht preprosto boljši tekmec.

Že v deveti minuti so domači povedli, ko je Kamada izkoristil filigransko natančno podajo Hinterreggerja. Do odhoda na glavni odmor se je na obeh straneh zvrstilo kar nekaj lepih priložnosti za dosego zadetka, a je ostalo pri 1:0 za Eintracht. V 11. minuti nadaljevanja so gostje iz Porurja vendarle kronali nekoliko boljšo igro z izenačujočim zadetkom mladega, 18-letnega Američana Reyne, ki ga je s podajo lepo zaposlil Sancho. To je bil tudi izid srečanja, podobno pa se je končalo gostovanje druge Borussije iz Mönchengladbacha pri Freiburgu, kjer se je tekma končala z rezultatom 2:2. Goste je v vodstvo v 23. minuti popeljal Breel Embolo, devet minut pozneje pa so odgovorili domači z zadetkom Philippa Leinharta. V 49. minuti je Vincenzo Grifo presenetil gostujočega vratarja Yanna Sommerja za vodstvo Freiburga z 2:1, a je Borussija že v naslednjem napadu prišla do izenačenja na 2:2 prek Alassaneja Plea.

Nemško državno prvenstvo, 10. krog, izidi:

Arminia Bielefeld - Mainz 2:1



Köln - Wolfsburg 1:1

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

Kamada 9.; Reyna 56.

Freiburg - Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:1)

Leinhart 32. ,Grifo 49. ;Embolo 23., Ple 50.

Bayern München - Leipzig 3:3 (2:2)

Musiala 30., Müller 34., 75.; Nkunku 19., Kluivert 36., Forsberg 48.