Lepzig zlahka do tretje zmage v sezoni, Borussia Dortmund do druge

Za vse tri zadetke in posledično zmago Leipziga so že v prvem polčasu poskrbeli Xavi Simons, Lois Openda in David Raum, biki pa so nato tekmo mirno pripeljali do konca. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je odigral celo tekmo, aktualni reprezentant Benjamin Šeško pa je v igro vstopil v 64. minuti, ko je zamenjal strelca drugega zadetka Opendo.