Donnarumma že dogovorjen z Manchester Cityjem

Odločitev španskega trenerja Luisa Enriqueja, da v kader za evropski superpokal ni uvrstil Gianluigija Donnarumme, je povzročila val začudenja. Potem ko je bilo v ponedeljek jasno, da vratarja ne bo v ekipi, je lokalni tisk v torek v Vidmu pisal samo o tem. V Italiji nihče ne razume, kako si lahko PSG privošči, da se odpove "najboljšemu vratarju na svetu".
"Vedno je težko sprejeti takšne odločitve, o Donnarummi lahko rečem le najboljše, a želel sem si drugačnega vratarja. To je moja odločitev. Prevzemam 100-odstotno odgovornost," je pojasnil Enrique.
Donnarumma se je navijačem PSG-ja na Instagramu zahvalil z ganljivim sporočilom: "Nekdo je odločil, da ne morem več biti del te ekipe in prispevati k njenim uspehom. Razočaran in ogorčen sem. Igrati za ta klub in živeti v tem mestu je bila velika čast. Hvala, Pariz."
Dogovor z Guardiolo že sklenjen
Medtem ko so soigralci Italijana pripravljajo na obračun na stadionu Friuli v Vidmu, blizu slovenske meje, se je Donnarumma skupaj s svojo ekipo v Parizu posvetil iskanju novega kluba.
Po razočaranju v finalu klubskega svetovnega prvenstva v ZDA, ko je PSG klonil proti Chelseaju, si bo Enriquejeva ekipa v sredo proti Tottenhamu prizadevala za novo evropsko lovoriko. Tekmo boste lahko od 20.30 spremljali na Kanalu A in VOYO.
Kot razkrivajo francoski in italijanski mediji, se je Donnarumma že osebno pogovarjal s trenerjem Cityja Pepom Guardiolo in dosegel načelni dogovor o pogodbi. City je za italijanskega vratarja resno zainteresiran že od lanske sezone, tokrat pa se zdi prestop bližje kot kdajkoli prej.
Parižani naj bi zanj zahtevali vsoto, ki jo je City pripravljen plačati, pri čemer Meščani čakajo še na uradno potrditev odhoda Edersona v Galatasaray, preden bodo zagnali zadnjo fazo pogajanj.
Donnarumma je v PSG prišel leta 2021 kot prost igralec iz Milana in v treh sezonah postal ena ključnih figur ekipe, lani pa s klubom osvojil Ligo prvakov. V Parizu ga je nasledil 23-letni Francoz Lucas Chevalier, ki ni bil presenečen nad razpletom. Ob podpisu pogodbe je vedel, da se klub želi znebiti Donnarumme.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.