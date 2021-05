L'Equipe trdi: Neymar je podaljšal, v Parizu ostaja do 2026

Kot vse kaže, je ugibanj, kje bo Neymarnadaljeval kariero, dokončno konec. Sobotno naslovnico priznanega športnega časnikaL'Equipe namreč krasi novica, da se je brazilski reprezentant kljub bolečemu porazu, ki ga je s svojim moštvom doživel pred dnevi, ko je bil znova prekratek v Ligi prvakov, odločil za nadaljevanje pariške zgodbe. V francoski prestolnici bo Neymar po novi pogodbi, ki bo uradna postala v kratkem, ostal do leta 2026, še trdijo.

Brazilčeva trenutna pogodba ga na klub veže le do konca prihodnje sezone, zato so se v zadnjih mesecih pojavljala številna ugibanja, ali se Neymar nemara vrača v Barcelono, čeprav se na Camp Nouu ubadajo z vse prej kot pozitivno finančno bilanco. PriL'Equipu so zapisali, da je teh ugibanj sedaj dokončno konec. Ni pa še povsem jasno, kako se bo odločil drugi zvezdnik PSG-ja Kylian Mbappe, ki ima pogodbo prav tako sklenjeno le do leta 2022.