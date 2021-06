Naslovnica L'Equipe sprožila razpravo o prvi svetovni vojni

Francoski športni dnevnik L’Equipe je bil po tekmi med reprezentancama Francije in Nemčije deležen številnih kritik. Zaradi naslova "Kot leta 18" ob sliki Lucasa Hernandeza in Antoina Griezmanna , ki proslavljata zmagoviti gol na Allianz Areni, je sprožil številne polemike. Dan po tem, ko je francoska ekipa na aktualnem evropskem prvenstvu z 1:0 ugnala Nemce, so želeli s slikovito naslovnico priklicati spomin na svetovno prvenstvo v Rusiji leta 2018, ko je Francija postala svetovni prvak. Zdi se, da na družbenih omrežjih zadeva ni bila sprejeta v tem kontekstu.

Nekateri bralci so si omenjeni naslov razlagali kot spomin na prvo svetovno vojno, v katero so bili Nemci in Francozi vpleteni med letoma 1914 in 1918, tega leta pa se je vojna po nemški kapitulaciji končala. Zaradi sinočnje tekme in letnice na naslovnici – čeprav je mišljeno drugo stoletje – so si nekateri bralci zadevo napačno interpretirali ali, drugače povedano, zadevo vzeli iz konteksta. Zmotila pa jih je tudi fraza, ki jo je uporabil časnik, saj sovpada z ironičnim napevom francoskih vojakov ob začetku druge svetovne vojne. Fraza "c’est distribui comme en 14" ali "kot leta 14" ("vrnili smo se kot leta 14") se nanaša na začetek prve svetovne vojne leta 1914, ko so francoski vojaki v nekaterih velikih mestih navdušeno in nepremišljeno zapuščali svoje domove, prepričani, da bodo v vojni proti Nemčiji hitro zmagali, ta pa je bila veliko okrutnejša, kot so si predstavljali.