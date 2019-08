Leroy Sane bo moral na operacijo, prestop v Bayern padel v vodo

Kot poroča nemški Bild, si je Leroy Sane na nedeljski tekmi z Liverpoolom natrgal sprednjo kolensko vez, zaradi česar bo moral pod nož. S tem je njegov prestop na Bavarsko dokončno padel v vodo. Pri aktualnih nemških prvakih naj bi bili pripravljeni za 23-letnika odšteti vsoto okoli 100 milijonov evrov, medtem ko naj bi v taboru meščanov zanj zahtevali še 50 milijonov več.



Sane ima sicer s Cityjem pogodbo sklenjeno še za naslednji dve sezoni, trenutno pa je ocenjen prav na okroglih 100 milijonov evrov. Za morebitno selitev so možnosti skoraj nične, saj se prestopni rok za premierligaške klube zaključi že v četrtek. Na Etihadu tako v primeru prodaje ne bi imeli časa, da v svoje vrste pripeljejo nadomestitev za hitronogega Nemca.



Pri Bayernu, kjer si po odhoduFrancka Riberyja in Arjena Robbna že celotno poletje želijo pripeljati vsaj enega krilnega nogometaša, imajo za okrepitve časa do drugega septembra. Takrat se namreč za večino evropskih lig konča poletni prestopni rok.