Lestvica Fife: Slovenija na 65. mestu kot v časih Tomaža Kavčiča

To pomeni, da je po letu 2018, ki ga je slovenska izbrana vrsta večinoma preživela pod taktirko bivšega selektorja Tomaža Kavčiča, reprezentanca na lestvici napredovala bore malo oziroma je celo nazadovala. Kavčič je mesto selektorja zapustil, ko je bila Slovenija 62. reprezentanca sveta (bila je tudi že 55., najslabša pa 65.), zdaj pa je izbrana vrsta pod taktirko Matjaža Kekapadla ravno do 65. mesta.

Svoj davek sta terjala poraza proti Severni Makedoniji v gosteh (2:1) in Avstriji doma (0:1), po katerih Slovence v kvalifikacijah za Euro 2020 v igri drži zgolj še teorija. Najboljši so še vedno Belgijci pred Francozi in Brazilci, prva sprememba je na petem mestu, na katerem je Urugvaj prehitel Portugalsko. Iz "slovenske skupine" kvalifikacij je Poljska 21., Avstrija je pridobila dve mesti in je zdaj 25., Severna Makedonija le še tri mesta zaostaja za Slovenijo, Izrael je 89., Latvija pa 143.

Lestvica Fife, 24. oktober 2019:

1. ( 1.) Belgija 1755 točk

2. ( 3.) Francija 1726

3. ( 2.) Brazilija 1715

4. ( 4.) Anglija 1651

5. ( 6.) Urugvaj 1642

6. ( 5.) Portugalska 1632

7. ( 8.) Hrvaška 1631

8. ( 7.) Španija 1625

9. ( 10.) Argentina 1617

10. ( 9.) Kolumbija 1615

...

21. (22.) Poljska 1544

25. (27.) Avstrija 1520

65. (58.) Slovenija 1367

67. (68.) Severna Makedonija 1344

89. (86.) Izrael 1278

143.(139.) Latvija 1063