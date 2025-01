Lestvica po norem krogu obeta El clasico že v osmini finala

Na vrhu lestvice ligaškega dela Lige prvakov bo tudi po zadnjem krogu najverjetneje za zdaj popolni Liverpool. Liverpoolčani so v sedmem krogu z 2:1 premagali Lille. To je bila sedma zaporedna zmaga. Barcelona si je v Lizboni po neverjetni tekmi in velikem preobratu zagotovila zmago s 5:4 proti Benfici in zadnji krog pričakuje na drugem mestu zelo dolge lestvice, z upanjem, da bi ji zmaga proti Atalanti v zadnjem krogu lahko celo zagotovila prvo mesto.

Arsenal in Inter sta si z zmagama proti Dinamu (3:0) in Sparti iz Prage (1:0) priborila peti zmagi in s šestimi točkami zasedata tretje in četrto mesto. Za njima sta s 15 točkami Atletico, ki je v torek z 2:1 premagal Bayer iz Leverkusna in Milan, ki je premagal Girono. Najboljšo osmerico pred zadnjim krogom zaključujeta Atalanta (14 točk) in Bayer (13). Leverkusen trenutno mesto v najboljši osmerici zaseda zgolj zaradi najboljše razlike v številu doseženih in prejetih golov, saj je enako število točk (13) poleg njega osvojilo kar pet moštev.