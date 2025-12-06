Leta 2016 sodeloval v finalu Eura, danes goji ostrige

Benoit Costil se je s prijateljem Philippejem Le Pelvejem po koncu profesionalne kariere lotil prenove gojišča ostrig na zahodni obali Francije. "Nikoli me nista privlačila blišč in glamur profesionalnega nogometa. Uživam v povezavi z morjem. Trdo delam, ukvarjam se s prodajo, delam za šankom, včasih pa tudi pomivam posodo, ko je veliko dela," je francoskemu časniku svoje trenutno življenje opisal nekdanji vratar Rennesa, Bordeauxa, Auxerra in Lilla. Priznal pa je, da ima eno šibko točko: "Moram se naučiti hitreje odpirati školjke."