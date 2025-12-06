Leta 2016 sodeloval v finalu Eura, danes goji ostrige

Benoit Costil se je s prijateljem Philippejem Le Pelvejem po koncu profesionalne kariere lotil prenove gojišča ostrig na zahodni obali Francije. "Nikoli me nista privlačila blišč in glamur profesionalnega nogometa. Uživam v povezavi z morjem. Trdo delam, ukvarjam se s prodajo, delam za šankom, včasih pa tudi pomivam posodo, ko je veliko dela," je francoskemu časniku svoje trenutno življenje opisal nekdanji vratar Rennesa, Bordeauxa, Auxerra in Lilla. Priznal pa je, da ima eno šibko točko: "Moram se naučiti hitreje odpirati školjke."
Njegovo farmo so obiskali številni nekdanji francoski reprezentanti, med njimi tudi Yoann Gourcuff, Laurent Koscielny in Christophe Jallet. Costil pa še vedno igra nogomet, čeprav na veliko nižji ravni kot nekoč. Trenutno igra v veteranskem moštvu v Carnacu. Izbral je nov igralni položaj, saj je zdaj krilni branilec, priznal pa je, da na nogometnih igriščih ne čuti več tekmovalnega naboja, saj predvsem uživa v dobri družbi soigralcev.
