Leta so pri Modriću samo številka: bo podaljšal pogodbo z Milanom?

Kljub temu da se je Luka Modrić v Milan preselil z 39 leti, je bil predstavljen kot velika okrepitev. Povsem razumljivo, saj je za njim fantastična kariera, v kateri je z Real Madridom med drugim šestkrat osvojil Ligo prvakov in štirikrat španski naslov, leta 2018 pa bil za svoje fantastične predstave nagrajen s prestižno zlato žogo.

Luka Modrić na lanski predstavitvi v središču Milana. FOTO: AP

Številni navijači rossonerov ob njegovem prihodu niso vedeli, kaj zaradi njegove starosti pričakovati, Hrvat pa je dokazal, da se stara kot dobro vino. Nemudoma je postal del začetne enajsterice Massimiliana Allegrija, v tej sezoni pa je počival le na dveh tekmah. Na 32 obračunih Serie A je dosegel dva zadetka in prispeval tri podaje. Njegov odstotek uspešnih podaj krepko presega številko 90, obenem pa na tekmo v povprečju ustvari skoraj dve veliki priložnosti. Po podatkih podjetja Sofascore je drugi najučinkovitejši posameznik prvenstva, višjo oceno od njega ima le vezist Juventusa Manuel Locatelli.

Statistika Luke Modrića v letošnji sezoni italijanskega prvenstva. FOTO: Sofascore.com

Ob tem, ko se sezona bliža koncu, so se v pisarnah Milana začeli pogovarjati tudi o prihodnosti Modrića, ki je še zmeraj v odličnem fizičnem in psihičnem stanju. Posledično bi utegnil biti pomemben člen moštva tudi v naslednji sezoni, ko rdeče-črni ne bodo aktivni le na domačih zelenicah, pač pa tudi na evropskih odrih. Pet krogov pred koncem sezone za mestnimi rivali na drugem mestu zaostajajo za 12 točk, tako da je boj za naslov prvaka že praktično odločen. Zanimivo pa utegne biti v spopadu za Ligo prvakov, kjer trenutno poleg Milana najbolje kaže Napoliju in Juventusu, v igri pa sta še Como in Roma.

Luka Modrić je za razliko od večine starejših nogometašev še vedno lačen uspehov. FOTO: Profimedia

Prav končnica sezone in ambicije za prihodnost naj bi bili ključni pri odločitvi Hrvata. Italijanski novinar Gianluca Di Marzio poroča, da ima Modrić v zameno za podaljšanje pogodbe par zahtev. V novi sezoni želi igrati v okrepljeni ekipi, ki se bo potegovala za naslov italijanskega prvaka, poleg tega pa želi znova zaigrati med evropsko elito.