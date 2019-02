Letalo Emiliana Sale v zadnjih sekundah padlo za več sto metrov

Razbitine ponesrečenega letala Piper Malibu so našli na morskem dnu, 30 metrov pod gladino, na točki, kjer so radarji zaznali zadnjo višino 488 metrov. To naj bi nakazovalo, da je letalo v zadnjih trenutkih pred pristankom v morju padalo skoraj popolnoma navpično, piše v poročilu britanske vladne agencije za preiskavo letalskih nesreč (AAIB).

Natančnega vzroka za nesrečo preiskovalci sicer še niso odkrili, a pilot naj bi zaradi slabe vidljivosti in oblakov zahteval zmanjšanje višine leta, le nekaj minut preden je letalo strmoglavilo, poroča The Guardian.