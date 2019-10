Letijo glave: po predsedniku odstopil še 'gluhi' bolgarski selektor

Ne le predsednik bolgarske zveze, po poročanju britanskega Sky Sports je odstopil celoten izvršni odbor bolgarske zveze. Na ponedeljkovi tekmi so bolgarski navijači poskrbeli za neljube rasistične vzklike in nacistične pozdrave ter žaljenje temnopoltih angleških nogometašev. Izgredi so vodili v odstop predsednika bolgarske nogometne zveze, ta pa še čaka na kazen Evropske nogometne zveze, ki incident preiskuje. Zaradi rasističnih žaljivk angleška nogometna zveza od Uefe zahteva preiskavo, bolgarska vlada pa odstop predsednika bolgarske nogometne zveze Borislava Mihajlova. Ta je odstopil že v torek. Ostro je dogajanje na kvalifikacijski tekmi za Euro 2020 obsodil tudi predsednik Uefe, Slovenec Aleksander Čeferin.

Policija je po izjemnih pritiskih angleških medijev in angleške zveze v Sofiji s pomočjo videoposnetkov s stadiona identificirala devet osumljencev, šest jih je v sredo pridržala. "Osemnajstletnika smo v sredo pozno zvečer obtožili huliganizma in mu podaljšali pripor za naslednjih 72 ur," je za AFP povedala tiskovna predstavnica tožilstva Nevena Zartova. Najstnik je obtožen kazanja opolzkih kretenj in nacističnih pozdravov, dvakrat pa se je obrnil proti nogometni zelenici in slekel hlače. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi petletna zaporna kazen.