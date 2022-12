Leto pretresov za Ronalda

Za enim najboljših nogometašev vseh časov je leto pretresov, sporov in porazov. Cristiano Ronaldo je dosegel le 16 golov skupaj za Manchester United in portugalsko reprezentanco. In na koncu ostal brez kluba in brez lovorike na svetovnem prvenstvu.

Ko je Cristiano Ronaldo konec avgusta 2021 drugič v karieri podpisal pogodbo z Manchester Unitedom, ni manjkalo navdušenja, češ, Ronaldo se je vrnil domov. A v družini rdečih vragov idila ni trajala dolgo. Že februarja letos so se pojavile govorice, da portugalski zvezdnik vnaša razdor v slačilnico na Old Traffordu. Ko je konec aprila mesto glavnega trenerja prevzel Erik Ten Hag, se je za Ronalda očitno že začel konec rdeče epizode. 37-letni superzvezdnik je večkrat obsedel na klopi za rezervne igralce in nekajkrat uporniško, samovoljno zapustil tekmo še pred njenim koncem. V zasebnem življenju pa je doživel neprimerljivo večji pretres. Med rojstvom je umrl eden od dvojčkov, ki ju je rodila njegova partnerka Georgina Rodriguez. Uteho je poiskal v družinskem krogu, svojih petih otrocih in Georgini. Ronaldo želi oditi iz Manchestra – te govorice so poleti postajale vse glasnejše. Sezono 2021/22 je United končal na 6. mestu, torej je zato iz Lige prvakov padel v Ligo Evropa - za gospoda ''Champions League'' zelo boleče dejstvo. Ronaldo je namreč še vedno rekorder po številu golov v UEFA Ligi prvakov, dosegel jih je 140, hkrati je kar petkrat dvignil najbolj prestižni pokal, enkrat z Manchester Unitedom (2007/08) in štirikrat z Real Madridom (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18). V odnosu med klubom in Ronaldom je dokončno počilo po intervjuju, ki ga je novembra dal Piersu Morganu. Natrosil je številne očitke na račun vodstva kluba in menedžerja Ten Haga. Druge Ronaldove epizode pri rdečih vragih je bilo uradno konec med svetovnim prvenstvom. Tudi svetovno prvenstvo v Katarju je bilo za Portugalca razočaranje. Čeprav je znova spisal zgodovino. Ko je zadel na tekmi med Portugalsko in Gano, je dosegel svoj osmi gol na svetovnih prvenstvih in s tem je zadel na petih zaporednih mundialih, kar doslej ni uspelo še nikomur. A Portugalska je pot v Katarju končala v četrtfinalu, ko jo je domov poslal Maroko. icon-expand Obup Cristiana Ronalda FOTO: AP Ko bo superzvezdnik potegnil črto pod leto 2022, verjetno ne bo posebej zadovoljen. Njegova zlata leta, ko je gole zabijal kot za stavo, so že precej oddaljena. icon-expand Ronaldovi goli 2014 FOTO: Sofascore.com Zanj sta bili leti 2014 in 2015 eni izmed najbolj uspešnih. icon-expand Cristiano Ronaldo 2015 FOTO: Sofascore.com Začenjanje tekem na klopi tako v klubu kot v reprezentanci je bilo za Ronalda nekaj novega v letu 2022. In tudi golov je bilo bistveno manj. icon-expand Cristiano Ronaldo 2022 FOTO: Sofascore.com Še vedno pa ima pred sabo nesramno bogato ponudbo arabskega kluba Al-Nassr za dve sezoni in pol. Na leto mu ponujajo kar 200 milijonov evrov, torej bi do izteka pogodbe, ko bo star 40 let, zaslužil pol milijarde brez bonusov. icon-expand Arabci bi Cristianu Ronaldu plačali pol milijarde evrov za dve sezoni in pol. FOTO: AP V njegovi družini pa vlada čudovita idila, ki jo je partnerka Georgina popestrila s prestižnim darilom: kabrioletom Rolls Royce Dawn, vreden skoraj 300 000 evrov.