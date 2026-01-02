V 2025 konec neverjetnega Ronaldovega niza

Zimzeleni Portugalec je v svoji bogati karieri dosegel že 66 hat-trickov. Prvega v dresu Manchester Uniteda proti Newcastlu januarja 2008. Na naslednjega je čakal dobri dve leti, maja 2010 je tri zadetke dosegel v dresu belega baleta proti Mallorci. To je bil začetek njegovega kar 15 let dolgega niza, saj je do 2024 vsako leto dosegel vsaj en hat-trick.

Najbolj plodno je bilo zanj leto 2011, ko je kar devetkrat dosegel vsaj tri gole na isti tekmi. Maja tistega leta je v razmaku petih dni najprej štirikrat zabil Sevilli in nato še trikrat Getafeju.

Pod prvi hat-trick v dresu Portugalske reprezentance se je podpisal septembra 2013 na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Severni Irski. Skupno je za reprezentanco dosegel okroglih deset hat-trickov, zadnjega oktobra 2021 proti Luksemburgu.

Odtlej se je še osemkrat zgodilo, da bi Cristiano Ronaldo na eni tekmi vsaj trikrat meril v polno. Od tega dvakrat v dresu Manchester Uniteda, zadnjih šest hat-trickov pa je vpisal v dresu trenutnega delodajalca Al-Nassra. Zadnji pa ima – za njegove standarde – precej dolgo brado, saj ga je dosegel maja 2024 proti Al-Wehdi na tekmi, ki se je končala s 6:0.