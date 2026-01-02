Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

V 2025 konec neverjetnega Ronaldovega niza

Lizbona , 02. 01. 2026 09.39 pred 20 minutami 2 min branja 3

Avtor:
J.B.
Cristiano Ronaldo

Leto 2025 si bomo v nogometnem svetu zapomnili po visoki zmagi PSG-ja v finalu Lige prvakov nad Interjem (5:0). Benjamin Šeško se je podpisal pod nov rekorden slovenski prestop. Cristiano Ronaldo je s Portugalsko slavil v Ligi narodov, a prvič po 16 letih ni dosegel niti enega hat-tricka.

Cristiano Ronaldo je leto 2025 zaključil brez hat-tricka.
Cristiano Ronaldo je leto 2025 zaključil brez hat-tricka.
FOTO: Profimedia

Zimzeleni Portugalec je v svoji bogati karieri dosegel že 66 hat-trickov. Prvega v dresu Manchester Uniteda proti Newcastlu januarja 2008. Na naslednjega je čakal dobri dve leti, maja 2010 je tri zadetke dosegel v dresu belega baleta proti Mallorci. To je bil začetek njegovega kar 15 let dolgega niza, saj je do 2024 vsako leto dosegel vsaj en hat-trick.

Najbolj plodno je bilo zanj leto 2011, ko je kar devetkrat dosegel vsaj tri gole na isti tekmi. Maja tistega leta je v razmaku petih dni najprej štirikrat zabil Sevilli in nato še trikrat Getafeju.

Pod prvi hat-trick v dresu Portugalske reprezentance se je podpisal septembra 2013 na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Severni Irski. Skupno je za reprezentanco dosegel okroglih deset hat-trickov, zadnjega oktobra 2021 proti Luksemburgu.

Odtlej se je še osemkrat zgodilo, da bi Cristiano Ronaldo na eni tekmi vsaj trikrat meril v polno. Od tega dvakrat v dresu Manchester Uniteda, zadnjih šest hat-trickov pa je vpisal v dresu trenutnega delodajalca Al-Nassra. Zadnji pa ima – za njegove standarde – precej dolgo brado, saj ga je dosegel maja 2024 proti Al-Wehdi na tekmi, ki se je končala s 6:0.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

40-letnik se lahko pohvali tudi s tem, da je v Ligi prvakov dosegel največ hat-trickov, in sicer kar osem, sedem v dresu Real Madrida, zadnjega pa kot član Juventusa, na nepozabni tekmi osmine finala proti Atletico Madridu, ko je na povratnem srečanju poskrbel za popoln preobrat stare dame.

nogomet cristiano ronaldo portugalska hat-trick

Bijol z Leedsom do točke na Anfieldu, City remiziral s Sunderlandom

SORODNI ČLANKI

Bijol z Leedsom do točke na Anfieldu, City remiziral s Sunderlandom

Gabon po polomu v Maroku odpustil Aubameyanga in suspendiral reprezentanco

Trener Maresca po 18 mesecih zapušča Chelsea

Tržnica odprta: se bo Šešku pridružil Portugalec?

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ApriliaFactory
02. 01. 2026 10.08
Kolleriku in njegovi boygrupi dam še kaki dve minuti, potem pa se bo začelo pljuvanje po Rončiju. Spominja me na prizor, ko čivauve cvilijo okrog kakšnega velikega rotweilerja. Za razpočit se od smeha.
Odgovori
+2
2 0
Observatore kita
02. 01. 2026 10.08
Kdo
Odgovori
-1
0 1
seter73
02. 01. 2026 10.00
res igracina ni kaj..
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Goran Višnjić: Otrokom tega na Hrvaškem ne želim
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
zadovoljna
Portal
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
vizita
Portal
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
cekin
Portal
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
moskisvet
Portal
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
dominvrt
Portal
Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Tako lepe živali zagotovo še niste videli
Tako lepe živali zagotovo še niste videli
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
okusno
Portal
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425