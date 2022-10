Letos odlični Bijol se je znašel na Interjevem radarju

Trenutno stalna člana prve enajsterice milanskega velikana Stefan De Vrij in Milan Skriniar že dolgo časa polnita časopisne kolumne, ki njun odhod iz Interja napovedujejo vse glasneje. Športni direktor Interja Giuseppe Marotta je 18. septembra letos na tekmi med Nerazzurri in Udinesejem verjetno zelo podrobno spremljal predstavo 23-letnika, ki je takrat dosegel zadetek in svoji ekipi pomagal zmagati 3:1. V italijanskih časnikih se omenja cena med 20 in 25 milijonov evrov.