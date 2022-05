'Letos smo prepozni, drugo leto pa moramo osvojiti prvenstvo'

Betis in Barcelona sta na stadionu Benito Villamarin uprizorila sijajno nogometno predstavo. Že v prvi četrtini tekme sta se zatresla oba okvira vrat, na zadetke pa je bilo potrebno počakati do nadaljevanja. V 76. minuti je z obilo sreče goste v vodstvo popeljal Ansu Fati, le tri minute kasneje pa je z glavo odgovoril nekdanji nogometaš Barcelone Marc Bartra. Vse do zadnje minute sodniškega dodatka je kazalo na delitev točk, nato pa je Jordi Alba po podaji Danija Alvesa z leve strani sprožil pravi projektil, ki ga Claudio Bravo, še en nekdanji član Kataloncev, ni mogel ubraniti. Varovanci Xavija Hernandeza so z novim paketom treh točk potrdili svoje mesto med prvo četverico v španskem prvenstvu, ki prinaša uvrstitev v Ligo prvakov. A njihovi cilji so, kot so eden za drugim poudarjali v izjavah po tekmi, bistveno višji. Xavi je dejal, da je prvi cilj kluba v zaključku aktualne sezone uvrstitev na drugo mesto v prvenstvu. Glavni junak obračuna v Sevilli Jordi Alba pa se je zazrl še nekoliko dlje.