Letošnji poletni prestopni rok najdražji v zgodovini

Daleč največ denarja so za okrepitve porabili klubi iz angleške Premier lige, ki so skupno zapravili skoraj dve milijardi in pol. Glede na to, da gre za najmočnejšo ligo na svetu, je bilo povsem pričakovano, da bodo klubi z Otoka potrošili največ denarja.

Presenečenje na razpredelnici največjih zapravljivcev so vsekakor pripravili klubi iz Savdske Arabije, ki s porabljenimi 846 milijoni trenutno zasedajo drugo mesto. Klubom iz Arabskega polotoka sledijo ekipe iz italijanske Serie A, ki so zapravili 794 milijonov. Nemški prvoligaši so porabili 696 milijonov, ekipe iz najmočnejše francoske lige 691 milijonov, klubi iz španske La Lige pa slabih 400 milijonov.