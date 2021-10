Levante in Getafe odpustila glavne trenerje

Lopez je vodil Levante od marca 2018, minulo sezono pa ga je popeljal do polfinala kraljevega pokala, kjer so šele po podaljšku izgubili proti Athletic Bilbau. Za zdaj njegov naslednik še ni znan.

Štiriinpetdesetletni Paco Lopez je moral po nizu slabih rezultatov v prvih osmih krogih prvenstva zapustiti klop, so sporočili iz kluba. Sodu je izbil dno sobotni poraz v gosteh proti Mallorci (0:1). Levante se z osvojenimi štirimi točkami na osmih tekmah nahaja na 18. mestu španskega prvenstva in je za zdaj še brez zmage. Za njim sta na lestvici le še Alaves s tremi in Getafe z eno točko.

Oseminpetdesetletni Michel je na klop Getafeja sedel maja, to sezono pa je začel s sedmimi porazi, ki jim je sledil omenjeni remi in tako Getafe z zgolj eno točko zaseda zadnje, 20. mesto v prvenstvu. Nogometaši Getafeja so na osmih tekmah dosegli le tri gole in jih prejeli 13.