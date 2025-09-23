Svetli način
Nogomet

Real Madrid po šestih ligaških tekmah ostaja stoodstoten

Real Madrid je v šestem krogu španskega prvenstva prišel še do šeste zmage. Mrežo Levanteja je s sijajnim zadetkom načel Vinicius Junior, prednost pa je s prvencem v belem dresu povišal 18-letni Franco Mastantuono. Domačini so v drugem delu znižali zaostanek, končni izid 1:4 pa je z dvema goloma postavil Kylian Mbappe.

Levante - Real Madrid
Levante - Real Madrid FOTO: AP

Presenetljivo so na tekmi prvi zapretili domačini, ki so se v zelo nevarni priložnosti znašli po vsega treh minutah igre. Do strela iz ugodnega položaja je prišel Ivan Romero, a bil premalo natančen. Pri kraljevem klubu je bil prvi nevaren Franco Mastantuono, tudi on pa je meril mimo vrat. Med 13. in 18. minuto smo na vsaki strani videli še po eno obetavno priložnost. Za domače je bil z glavo nenatančen Dela, pri gostih pa je iz roba kazenskega prostora cilj zgrešil Dani Ceballos.

V nadaljevanju smo spremljali ofenzivo Real Madrida. V 22. minuti je domači vratar ubranil strel Viniciusa Juniorja, odbitek pa je pristal pred nogami 18-letnega Mastantuona, ki je stresel prečko. Za napadalno igro so bili galaktiki nagrajeni v 28. minuti, ko je Vinicius s fantastičnim zaključkom z zunanjim delom stopala matiral vratarja Levanteja. Madridčani so prednost podvojili v 38. minuti. Hiter protinapad je začel Vinicius, ki je s krasno podajo zaposlil Mastantuona, mladi argentinski napadalec pa je z neubranljivim strelom prišel do prvega zadetka v dresu belega baleta.

Levante - Real Madrid
Levante - Real Madrid FOTO: AP

Nogometaši Real Madrida so bili nevarnejši tudi v drugem polčasu, kljub temu pa so domačini uspeli znižati zaostanek. Romero je v 54. minuti sprožil iz težkega položaja, strel je blokiral Dean Huijsen, žoga pa je nato poletela čez madridskega vratarja na glavo Ette Eyonga, ki jo je zlahka potisnil v mrežo. Madridčani so hitro odgovorili, enajstmetrovko je v 62. minuti priboril Kylian Mbappe in po strelu iz bele pike s panenko prišel do šestega zadetka v letošnji sezoni La Lige.

Francoski zvezdnik je tri minute pozneje dosegel še drugi zadetek na obračunu. V ogenj ga je poslal Arda Güler, Mbappe pa je preigral vratarja in žogo poslal v prazno mrežo. Kraljevi klub je tekmo mirno pripeljal do konca in z rezultatom 1:4 podaljšal ligaški niz zmag.

La Liga, 6. krog, torek, 23.9.2025, izidi:

Athletic Bilbao - Girona 1:1 (0:1)
Jauregizar 48.; Ounahi 9.

Espanyol - Valencia 2:2 (0:1)
Cabrera 59., Puado 96.; Danjuma 15., Duro 62.

Levante - Real Madrid 1:4 (0:2)
Eyong 54.; Vinicius 28., Mastantuono 38., Mbappe 63. (11-m), 66.

Sevilla - Villarreal 1:2 (0:1)
Sow 51.; Oluwaseyi 17., Solomon 86.

