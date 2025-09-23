Real Madrid po šestih ligaških tekmah ostaja stoodstoten

Presenetljivo so na tekmi prvi zapretili domačini, ki so se v zelo nevarni priložnosti znašli po vsega treh minutah igre. Do strela iz ugodnega položaja je prišel Ivan Romero, a bil premalo natančen. Pri kraljevem klubu je bil prvi nevaren Franco Mastantuono, tudi on pa je meril mimo vrat. Med 13. in 18. minuto smo na vsaki strani videli še po eno obetavno priložnost. Za domače je bil z glavo nenatančen Dela, pri gostih pa je iz roba kazenskega prostora cilj zgrešil Dani Ceballos.

V nadaljevanju smo spremljali ofenzivo Real Madrida. V 22. minuti je domači vratar ubranil strel Viniciusa Juniorja, odbitek pa je pristal pred nogami 18-letnega Mastantuona, ki je stresel prečko. Za napadalno igro so bili galaktiki nagrajeni v 28. minuti, ko je Vinicius s fantastičnim zaključkom z zunanjim delom stopala matiral vratarja Levanteja. Madridčani so prednost podvojili v 38. minuti. Hiter protinapad je začel Vinicius, ki je s krasno podajo zaposlil Mastantuona, mladi argentinski napadalec pa je z neubranljivim strelom prišel do prvega zadetka v dresu belega baleta.