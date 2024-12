Leverkusen izkoristil spodrsljaj Bayerna v Mainzu

Za prvi ligaški poraz Bayerna v letošnji sezoni je poskrbel Korejec Lee Jae-sung, ki je dvakrat zatresel mrežo gostov. Prvič v 41. minuti, drugič pa v 60. Bayern je imel precej več od igre in si pripravil lepše priložnosti, a je bil ob odsotnosti Harryja Kana in nekaterih drugih nogometašev neučinkovit pred vrati tekmecev. Ti so na lestvici začasno napredovali na šesto mesto.

Edini zadetek za precej oslabljene Bavarce je po srečnem odboju dosegel Leroy Sane v 87. minuti. Bayern je ostal na vrhu razpredelnice, po 14 odigranih tekmah ima 33 točk.