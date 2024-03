Borussia Dortmund po slabih petih letih ponovno ugnala Bayern München

Leverkusen tudi po 27. krogu nemške lige še nima poraza, nekajkrat v sezoni se je že rešil, danes pa je dolgo kazalo, da bo četa Xabija Alonsa vendarle prvič klonila. Gostje so bili izrazito podrejeni, toda po edini pravi akciji v prvem delu je Maximilian Beier poskrbel za vodstvo Hoffenheima. V nadaljevanju je bila igra povsem enosmerna, Leverkusen je valil napad za napadom, toda vratar Oliver Baumann je, tudi ob pomoči soigralcev in enkrat okvira gola, ostal nepremagan. Vse bo 88. minute, ko je za izenačenje vendarle zadel Robert Andrich. Leverkusen je nato pritisk še stopnjeval in od poraza do zmage prišel v le treh minutah, v prvi sodnikovega dodatka je zadel še Patrik Schick.