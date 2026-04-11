Bayern ob novi visoki zmagi popravil pol stoletja star rekord

Tudi prejšnji rekord je bil Bayernov, a še iz časov zlate generacije Bavarcev in Franza Beckenbauerja. V sezoni 1971/72 se je Bayern ustavil pri 101 zadetku, zadnjega je takrat dosegel prav Beckenbauer. A glede na strelsko formo v tej sezoni je bilo le vprašanje časa, kdaj bo ta rekord padel. Bayern ga je dosegel in presegel danes, pet krogov pred koncem sezone. Žrtev lova na rekord je bil St. Pauli; ekipa iz Hamburga danes po sicer solidnem prvem delu, ko je dobila le en gol, v nadaljevanju ni zdržala in je na koncu končala s petimi zadetki v svoji mreži.

Bayern Munchen FOTO: Profimedia

Rekordni gol je danes dosegel Leon Goretzka, ki je v 53. minuti zadel za 2:0. Pred tem je v prvem delu v polno meril Jamal Musiala, po golu Goretzke je takoj zadel še Michael Olise (54.), piko na i sta postavila še Nicolas Jackson (65.) in Raphael Guerreiro (89.). Visoko zmago so Bavarci dosegli kljub delno spremenjeni postavi, trener Vincent Kompany je pred sredinim povratnim obračunom lige prvakov z Real Madridom odpočil sedem nosilcev igre, tudi najboljšega strelca sezone Harryja Kana.

Visoka zmaga je za Bavarce dobra popotnica pred povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov, ki jo bomo prenašali na Kanalu A in VOYO od 20.30. Madridčani v zadnjem krogu španskega prvenstva niso bili tako uspešni, z Girono so se razšli z izidom 1:1.

Čeprav lahko tekmeci Bayern teoretično še ujamejo, pa je v praksi nov naslov Bavarcev skorajda že potrjen. Za dodaten korak v to smer je danes poskrbela kar najbližja zasledovalka, Borussia iz Dortmunda, ki je doma klonila z Bayerjem iz Leverkusna z 0:1. Za lekarnarje je edini gol na tekmi dosegel Robert Andrich ob koncu prvega polčasa. V drugem so se gostje dobro branili in odnesli vse tri točke iz Dortmunda, današnja zmaga pa bo morda pomembna tudi v boju za mesta, ki v Nemčiji prinašajo ligo prvakov.

Porurci imajo kljub današnjemu spodrsljaju še vedno lepo prednost pred ostalimi tekmeci. Leipzig se je po današnji tesni zmagi nad Gladbachom (1:0) približal na osem točk, na začasno peto mesto se je prebil Bayer.

Eintracht, moštvo nekdanjega celjskega stratega Alberta Riere, je proti Wolfsburgu zmagal z 2:1. Tri točke Frankfurta pa niso bistveno spremenile razmerij na mestih, kjer se ekipe borijo za mesta v Evropi. Frankfurt je še vedno sedmi, po zmagi Leverkusna je pred njim zdaj Hoffenheim, ki pa ima kot zadnji z zagotovljeno vstopnico za evropska tekmovanja še vedno devet točk naskoka. Na mestih za ligo prvakov je za zdaj trdno tudi Leipzig, ki je nove tri točke dosegel s tesno zmago proti Gladbachu, zagotovil jih je Yan Diomande.

Po drugi strani pa je Wolfsburg ostal predzadnji, grozi mu prvi izpad iz Bundeslige po 29 letih. V nedeljo bodo na sporedu še tekme Köln - Werder Bremen, Stuttgart - Hamburg in Mainz - Freiburg. Že v petek je Hoffenheim v uvodni tekmi 29. kroga v Augsburgu igral neodločeno 2:2.

