Leverkusen se je z zmago v Dortmundu Bayernu približal na točko zaostanka

Nogometaši v Nemčiji so končali praznični premor. V prvi tekmi koledarskega leta 2025 sta se v uvodu 16. kroga pomerila Borussia Dortmund in branilec naslova Bayer Leverkusen. Boljši so bili gostje z 2:3, ki so vsaj začasno razliko do prvega Bayerna zmanjšali le na točko.