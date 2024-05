Ob zmagi Bayerna zablestel 19-letni hrvaški dragulj

Na 2:0 je povišal Leon Goretzka, tretji gol Španca Bryana Zaragoze, ki bi bil zanj tudi prvi za Bayern, pa ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

Pri domačih je vratar Manuel Neuer nastopil na jubilejni 500. tekmi v bundesligi in kot četrti vratar v zgodovini lige prišel do tega mejnika, pred njim so ga presegli Oliver Kahn, Eike Immel in Uli Stein.