Leverkusen sezono sklenil brez poraza, Šeško zadel sedmič zapored

Prvaki iz Leverksuna so niz tekem brez poraza podaljšali na 51, zadnja ligaška žrtev v sezoni je bil Augsburg. Za domače, ki so jih navijači pričakali s prirejenimi krajevnimi napisi (Meisterkusen namesto Leverkusen), sta zadela Robert Andrich in Victor Boniface . Po tekmi so novi prvaki prvič v klubski zgodovini dvignili krožnik za nemškega prvaka.

Leipzig se je poslovil s točko in četrtim mestom na lestvici. Spet je zadel Benjamin Šeško, ki je odigral celotno tekmo in igrišče zapustil globoko v sodnikovem sodnikovem dodatku. V 46. minuti je slovenski zvezdnik zadel s strelom od daleč po podaji Nicolasa Seiwalda. Zanj je bil to 14. gol v sezoni, zadel pa je še na sedmi zaporedni tekmi. A čeprav je s tem golom postavil izid 2:0, Leipzig ni zmagal, saj je Eintracht izenačil na 2:2 in in s tem zagotovil šesto mesto, ki prinaša nastop v Ligi Evropa.