Leverkusen z 18 zmagami na 19 tekmah najlepše presenečenje sezone

Bayer Leverkusen je sezono otvoril z zmago z rezultatom 8:0 v nemškem pokalu proti nižjeligašu iz Hamburga, njihov popolni niz pa se je zaključil v četrtem krogu nemškega prvenstva, ko so remizirali proti Bayern Münchnu. Od remija proti serijskemu nemškemu prvaku so nanizali 12 zaporednih zmag, kar jih uvršča na sam vrh Bundeslige in na prvo mesto skupine H v Ligi Evropa. Veliko zaslug za uspehe lahko pripišemo Xabiju Alonsu, ki je na trenerski stolček Leverkusna sedel oktobra lani in s svojimi idejami povsem spremenil Bayerjev stil igre.

Trenerska pot Alonsa

42-letni Španec je svojo bogato igralsko kariero zaključil leta 2017 v dresu münchenskega Bayerna, pred tem pa je navduševal v vezni liniji Liverpoola in Real Madrida. Tako kot igralsko pot je tudi trenersko začel v drugi ekipi Real Sociedada, ki ga je vodil med letoma 2019 in 2022. Odlični rezultati na klopi baskovskega kluba, ki nastopa v tretji španski ligi, so mu prinesli selitev v Leverkusen, kjer je vodstvu z odličnimi rezultati povrnil zaupanje.