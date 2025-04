Leverkusen z remijem Bayernu približal naslov prvakov

Nogometaši iz Leverkusna so imeli priložnost, da se Bayernu znova približajo, a so v gosteh pri St. Pauliju zapravili vodstvo in osvojili le točko. Štiri kroge pred koncem je razlika osem točk (72:64).

Nogometaši iz Leverkusna niso delovali prepričljivo, a so ob malce boljši igri povedli v 32. minuti. Alex Grimaldo iz kota pred gol poslal izvrsten predložek, z glavo pa je zaključil Patrick Schick.

Nato je dolgo kazalo na vse tri točke Bayerja, a so ob koncu pretili predvsem domači. Ti so v 74. zadeli prek Morgana Guilavoguija, a so sodniki zaradi igranja z roko zadetek razveljavili. Štiri minute kasneje pa so nato vendarle izenačili, potem ko je bil natančen Carlo Boukhalfa. St. Pauli je s 30 točkami še korak bližje obstanku v ligi.