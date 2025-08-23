Leverkusen začel s porazom, visoka zmaga Eintrachta

V saški ekipi zdaj ni več slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška, na prvi tekmi pa v postavi ni bilo niti Kevina Kampla.
Bavarci so zmagali brez težav, potem ko sta se izkazala zvezdnik Harry Kane s prvim "hat-trickom" v sezoni in Michael Olise z dvema zadetkoma, enega je dodal še novinec Luis Diaz.
Podprvak iz sezone 2024/25 Leverkusen je začel precej slabše, s porazom na domači tekmi. Lekarnarji so sicer dosegli vodilni gol, Jarell Quansah je bil uspešen že v šesti minuti, a sta nato Fisnik Asllani in Tim Lemperle poskrbela za popoln preobrat.
Eintracht Frankfurt, tretji iz prejšnje sezone, je dosegel visoko zmago, s 4:1 je opravil z Werderjem, z dvema goloma se je izkazal Jean-Matteo Bahoya. Augsburg je v gosteh s 3:1 premagal Freiburg, potem ko so Dimitrios Gianulis, Chrislain Matsima in Marius Wolf zadeli med 32. in 45. minuto.
Enak izid je bil na koncu tudi v Heidenheimu, kjer je Wolfsburg prišel do zmage v drugem polčasu po golih Matthiasa Svanberga in Mohameda Amoure. Pokalni prvak iz prejšnje sezone Stuttgart pa je z 1:2 klonil pri berlinskem Unionu, oba gola za domače je dosegel Ilyas Ansah.
Vse prej kot sanjski uvod v sezono pa so v gosteh pri St. Pauliju dočakali nogometaši Borussie iz Dortmunda, z domačo zasedbo so remizirali s 3:3, potem ko so vodili že s 3:1.
V 86. minuti je pri Borussii rdeči karton dobil Filippo Mane, najstrožjo kazen je izkoristil Danel Sinani, Eric Smith pa je v 89. minuti izenačil. Na drugi strani je Serhou Guirassy, ki je sicer zadel za vodstvo gostov v 34. minuti, enajstmetrovko v 39. minuti zapravil.
Izidi, 1. krog Bundeslige:
- petek, 22. avgust:
Bayern München - Leipzig 6:0 (3:0)
(Kevina Kampla ni bilo v postavi Leipziga)
- sobota, 23. avgusta:
Heidenheim - Wolfsburg 1:3 (1:1)
Union Berlin - Stuttgart 2:1 (2:0)
Bayer Leverkusen - Hoffenheim 1:2 (1:1)
Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 4:1 (2:0)
Freiburg - Augsburg 1:3 (0:3)
St. Pauli - Borussia Dortmund 3:3 (0:1)
