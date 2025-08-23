Svetli način
Nogomet

Leverkusen začel s porazom, visoka zmaga Eintrachta

Berlin, 23. 08. 2025 18.06 | Posodobljeno pred 8 dnevi

STA
Nova sezona nemške lige se je danes slabo začela za prvaka izpred dveh sezon Bayer Leverkusen, ki je moral v uvodnem nastopu na domačem terenu priznati premoč Hoffenheimu z 1:2. Uspešnejši je bil branilec naslova Bayern, saj je že v petek s 6:0 odpihnil Leipzig.

V saški ekipi zdaj ni več slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška, na prvi tekmi pa v postavi ni bilo niti Kevina Kampla.

Bavarci so zmagali brez težav, potem ko sta se izkazala zvezdnik Harry Kane s prvim "hat-trickom" v sezoni in Michael Olise z dvema zadetkoma, enega je dodal še novinec Luis Diaz.

Podprvak iz sezone 2024/25 Leverkusen je začel precej slabše, s porazom na domači tekmi. Lekarnarji so sicer dosegli vodilni gol, Jarell Quansah je bil uspešen že v šesti minuti, a sta nato Fisnik Asllani in Tim Lemperle poskrbela za popoln preobrat.

Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen FOTO: AP

Eintracht Frankfurt, tretji iz prejšnje sezone, je dosegel visoko zmago, s 4:1 je opravil z Werderjem, z dvema goloma se je izkazal Jean-Matteo Bahoya. Augsburg je v gosteh s 3:1 premagal Freiburg, potem ko so Dimitrios Gianulis, Chrislain Matsima in Marius Wolf zadeli med 32. in 45. minuto.

Enak izid je bil na koncu tudi v Heidenheimu, kjer je Wolfsburg prišel do zmage v drugem polčasu po golih Matthiasa Svanberga in Mohameda Amoure. Pokalni prvak iz prejšnje sezone Stuttgart pa je z 1:2 klonil pri berlinskem Unionu, oba gola za domače je dosegel Ilyas Ansah.

Nogometaši Borussie Dortmund so bili po tekmi uvodnega kroga poklapani.
Nogometaši Borussie Dortmund so bili po tekmi uvodnega kroga poklapani. FOTO: Profimedia

Vse prej kot sanjski uvod v sezono pa so v gosteh pri St. Pauliju dočakali nogometaši Borussie iz Dortmunda, z domačo zasedbo so remizirali s 3:3, potem ko so vodili že s 3:1. 

V 86. minuti je pri Borussii rdeči karton dobil Filippo Mane, najstrožjo kazen je izkoristil Danel Sinani, Eric Smith pa je v 89. minuti izenačil. Na drugi strani je Serhou Guirassy, ki je sicer zadel za vodstvo gostov v 34. minuti, enajstmetrovko v 39. minuti zapravil.

Izidi, 1. krog Bundeslige:

- petek, 22. avgust:

Bayern München - Leipzig 6:0 (3:0)
(Kevina Kampla ni bilo v postavi Leipziga)

- sobota, 23. avgusta:

Heidenheim - Wolfsburg 1:3 (1:1)

Union Berlin - Stuttgart 2:1 (2:0)

Bayer Leverkusen - Hoffenheim 1:2 (1:1)

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 4:1 (2:0)

Freiburg - Augsburg 1:3 (0:3)

St. Pauli - Borussia Dortmund 3:3 (0:1)

