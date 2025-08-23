Leverkusen začel s porazom, visoka zmaga Eintrachta

Nova sezona nemške lige se je danes slabo začela za prvaka izpred dveh sezon Bayer Leverkusen, ki je moral v uvodnem nastopu na domačem terenu priznati premoč Hoffenheimu z 1:2. Uspešnejši je bil branilec naslova Bayern, saj je že v petek s 6:0 odpihnil Leipzig.

V saški ekipi zdaj ni več slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška, na prvi tekmi pa v postavi ni bilo niti Kevina Kampla. Bavarci so zmagali brez težav, potem ko sta se izkazala zvezdnik Harry Kane s prvim "hat-trickom" v sezoni in Michael Olise z dvema zadetkoma, enega je dodal še novinec Luis Diaz.

Podprvak iz sezone 2024/25 Leverkusen je začel precej slabše, s porazom na domači tekmi. Lekarnarji so sicer dosegli vodilni gol, Jarell Quansah je bil uspešen že v šesti minuti, a sta nato Fisnik Asllani in Tim Lemperle poskrbela za popoln preobrat.

Eintracht Frankfurt, tretji iz prejšnje sezone, je dosegel visoko zmago, s 4:1 je opravil z Werderjem, z dvema goloma se je izkazal Jean-Matteo Bahoya. Augsburg je v gosteh s 3:1 premagal Freiburg, potem ko so Dimitrios Gianulis, Chrislain Matsima in Marius Wolf zadeli med 32. in 45. minuto. Enak izid je bil na koncu tudi v Heidenheimu, kjer je Wolfsburg prišel do zmage v drugem polčasu po golih Matthiasa Svanberga in Mohameda Amoure. Pokalni prvak iz prejšnje sezone Stuttgart pa je z 1:2 klonil pri berlinskem Unionu, oba gola za domače je dosegel Ilyas Ansah.

Vse prej kot sanjski uvod v sezono pa so v gosteh pri St. Pauliju dočakali nogometaši Borussie iz Dortmunda, z domačo zasedbo so remizirali s 3:3, potem ko so vodili že s 3:1. V 86. minuti je pri Borussii rdeči karton dobil Filippo Mane, najstrožjo kazen je izkoristil Danel Sinani, Eric Smith pa je v 89. minuti izenačil. Na drugi strani je Serhou Guirassy, ki je sicer zadel za vodstvo gostov v 34. minuti, enajstmetrovko v 39. minuti zapravil.

