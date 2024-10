Leverkusen zgolj remiziral z novincem, Borussia klonila v Berlinu

Lewis Holtby in Jann-Fiete Arp

Začetek tekme v Leverkusnu je sicer kazal, da bo domača ekipa upravičila status favorita, saj sta Victor Boniface in Jonas Hofmann poskrbela za vodstvo z 2:0 že po osmih minutah. Boniface pa je zadel še v 26., a zaradi prepovedanega položaja gol ni obveljal. A Leverkusenu se je nato ustavilo, v nadaljevanju pa je še tretjič v sezoni zapravil vodstvo z 2:0. V zadnji minuti dodatka prvega dela je Max Geschwill izid znižal, v 73. pa je z bele točke za 2:2 zadel Fiete Arp. Kiel je kljub pritisku domačih zdržal do konca in se z veliko točko pomaknil z zadnjega mesta, kjer je zdaj Bochum.

Tudi Borussia je izgubila, za Union sta zadela Kevin Vogt in Yorbe Vertessen. Porurski ekipi je sicer uspelo znižati z golom Juliana Ryersona v drugem delu, a izenačenja ni bilo.